A la sieste !

Vouloir continuer à jouer, vouloir rester avec papa et maman, ou parfois ne pas sentir la fatigue... Aller à la sieste, ce n'est pas toujours facile ! Dans ce livre animé, les Minousses aident l'enfant à mieux appréhender ce moment du quotidien. Des animations pour grandir Des fenêtres articulées, faciles à utiliser, permettent à l'enfant de répéter chaque situation à l'infini. Un procédé amusant qui met en lumière le lien de cause/conséquence, fondamental dans l'acquisition d'un apprentissage. Une fabrication solide Les pages cartonnées et les tirettes résisteront aisément dans le temps aux diverses manipulations de l'enfant. Les Minousses, des petits héros bienveillants Ces petits personnages animaux attachants et bienveillants reflètent le quotidien des enfants pour mieux les aider à grandir.