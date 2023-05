Mais c'est qui qui a perdu son slip?

" Mais à qui donc appartient ce slip rouge tombé du ciel ? " C'est à cette question absurde que va tenter de répondre notre petit singe. de rencontres inattendues et déjantées à la chute tout aussi burlesque, voilà bien une épopée riche en slips rouges ! Enfin une histoire incongrue qui aborde le père Noël sous un autre angle ! Le père Noël a perdu son slip, et un petit ouistiti s'entête a vouloir retrouver le propriétaire du sous-vêtement rouge. Se limitant d'abord aux animaux de la savane, comme si, de prime abord, il n'y avait rien d'étonnant à affubler un lion d'un slip, le petit singe interroge tour à tour différents animaux dans sa quête un peu folle : un lion, un éléphant, une girafe, un crocodile mais le slip semble n'appartenir à personne. Qu'à cela ne tienne, le petit ouistiti persévère et questionne maintenant Tarzan, Ladybug et Spiderman, poussant toujours plus loin l'absurdité de l'histoire, toujours en vain. Quand il finit par débarquer dans la salle de classe et découvre que le slip n'est à personne, il fini par interpeller le lecteur : as-tu toujours ton slip sur toi ? C'est alors que le rire débonnaire du Père Noël résonne et que ce dernier apparait, les fesses à l'air, heureux de retrouver son slip rouge. Pour récompenser le singe d'avoir retrouvé son linge qu'il avait mis à sécher et qui s'était envolé, le Père Noël lui offre une caisse pleine de slips rouges : de quoi lancer la mode de la fête du slip.