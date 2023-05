Le souvenir d'une certaine image.... Pour Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos

Publié à l'initiative conjointe de l'APEF (Association Portugaise d'Etudes Françaises) et du CEHUM (Centre d'Etudes Humanistiques de l'Université du Minho), ce Souvenir d'une certaine image se veut avant tout un hommage rendu à Maria do Rosário Girão dos Santos par la communauté académique portugaise. Si son titre renvoie à Proust, un des auteurs de prédilection de notre collègue, le livre rassemble vingt-deux contributions – essais,?témoignages?et?créations?artistiques,?s'offrant?en miroir d'une activité de quatre décennies, continument poursuivie, partagée, passionnée dans la recherche et l'enseignement des études françaises et comparées.