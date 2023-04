Habiter son utérus. Au coeur de la gynécologie émotionnelle

Votre corps vous parle avec son propre langage. En fonction de ce que vous vivez, de ce que vous exprimez et de ce que vous ressentez, vos cycles et vos organes génitaux réagissent avec vous. Grâce aux techniques de la gynécologie émotionnelle, découvrez comment prendre soin de vos émotions pour être en paix avec votre sphère gynécologique. Dans cet ouvrage, l'autrice partage une nouvelle vision des liens qui unissent vos hormones, vos émotions et votre anatomie. Vous pourrez ainsi apprendre le décodage émotionnel de vos déséquilibres menstruels et de vos troubles gynécologiques, et comprendre ce que votre corps a à vous dire. Découvrez de puissants outils de connexion à votre utérus et à votre sexualité à travers des exercices corporels, des rituels et des visualisations pour y trouver sérénité, confiance et puissance.