La Cloche de détresse

"Je me rendais bien compte que, cet été, quelque chose en moi ne tournait pas rond". Sélectionnée pour un stage d'été dans un prestigieux magazine, Esther Greenwood s'étourdit dans le New York des années 50. Entre les cocktails, les rédactions d'articles, et les tentatives de perdre sa virginité, la vie de la jeune femme est bien remplie. Mais celle-ci commence à lui échapper lorsque des pensées morbides l'assaillent. Dans la langueur de l'été 1953, elle sombre dans une brutale dépression et se fait interner. Ce roman semi-autobiographique de Sylvia Plath offre un regard intime et déchirant sur la maladie mentale. Célébré pour son humour noir et son portrait acéré de la société patriarcale des années 1950, ce roman figure au rang d'oeuvre culte féministe. Un texte essentiel à (re)découvrir.