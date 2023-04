Et si vous deveniez H.P.A. ? Le guide pour éveiller son haut potentiel de l'âme

Les 7 besoins fondamentaux à explorer pour s'éveiller Et si votre âme n'attendait que votre éveil pour dévoiler son Haut Potentiel ? Un guide qui vous propose des clés concrètes et adaptables au quotidien pour apprendre à écouter votre âme. Vous êtes l'incarnation de votre âme sur Terre, elle fait partie de vous, tout autant qu'elle est vous. 7 approches qui vous apprennent à ressentir votre âme et ses besoins au travers de différentes thématiques : l'écoute, la découverte, la paix, le pardon, le repos, la parole et la reconnaissance.