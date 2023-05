Lectures de la fatigue. Entre pathologisation, critique sociale et créations artistiques

La fatigue est un terme courant dans la société moderne, utilisé pour décrire divers états émotionnels et physiques tels que la mélancolie, l'ennui, la dépression, le burn-out et la neurasthénie. Dans ce livre, des auteurs de différentes disciplines proposent une approche riche et variée de la fatigue, mettant en lumière la complexité de ce phénomène. Ils démontrent comment l'étude de la fatigue peut offrir un terrain d'exploration philosophique, social ou esthétique, permettant une compréhension plus profonde de la condition humaine. Ce livre constitue une invitation à découvrir un sujet universel qui touche chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de sa vie.