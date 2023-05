Inspecteur peluche. Un vrai dur chez les doudous

Et oui, même au pays des doudous, le crime existe... L'inspecteur Peluche, qui passe ses nuits à boire du lait fraise et s'arrange souvent avec la loi et la morale, a du pain sur la planche. 8 enquêtes à résoudre, aidé de sa fine équipe : Commissaire Doudou, plus intéressé par les jeux de mots et le bilboquet que par la résolution des enquêtes. Simone, la super-assistante du commissaire. Mais en fait, c'est elle le boss, le vrai. Bobby, le stagiaire : jeune peluche lapin sans jambes. Il est moins efficace, du coup... Et bien d'autres... Disons-le, ce n'est pas gagné ! La mafia des doudous a encore de beaux jours devant elle !