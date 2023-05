Devenir ornitho

Véritable couteau suisse de l'observation des oiseaux, ce guide est destiné aux débutants et aux ornithos novices désireux de progresser. L'auteur nous livre ici de précieux conseils, fruit d'un demi-siècle d'expérience et d'expertise des oiseaux d'Europe, pour appréhender au mieux leur observation dans la nature. Ce livre vous apprendra ainsi comment vous équiper avant de partir dans la nature, comment choisir, régler et utiliser efficacement vos jumelles, quand et comment observer les oiseaux sauvages, comment les pister, comment vous comporter pour les observer le plus longtemps et le mieux possible sans les déranger, comment identifier les espèces les plus communes, quels sont les pièges et les erreurs à éviter, quels sont les lieux à privilégier pour l'observation, etc. Ludique et pratique, il procure les meilleurs outils que l'on puisse avoir pour devenir un bon ornitho.