Le mystère des abysses

Du crabe yéti danseur à la mère pieuvre qui s'affame pour enfanter, en passant par les colonies de salpes formant des chaînes gélatineuses, découvrez dix portraits fascinants d'animaux des abysses. Dix occasions, également, de dresser des parallèles saisissants entre l'étrangeté de ces créatures et les multiples voix qui animent l'auteur. e queer, Sabrina Imbler. Rapprochant leurs vies de la sienne, iel offre ainsi des histoires extraordinaires de survie, d'adaptation, d'identité, de sexe et d'attention à notre planète fatiguée. En reliant les merveilles de la biologie marine à son propre parcours, à ses relations et à l'apprentissage douloureux de la vie d'adulte genré. e, Sabrina Imbler nous invite à imaginer des vies plus sauvages, plus grandes, plurielles, dans un processus de métamorphose perpétuelle.