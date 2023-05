Sans loi ni maître

"Arturo Pérez-Reverte sait comment retenir son lecteur à chaque page". The New York Times Book Review Au bar l'Abreuvoir, où se réunissent les chiens du quartier, personne n'a de nouvelles de Teo ni de Boris le Beau. Tous sentent que leur absence cache quelque chose de louche, voire de sinistre. Et Negro, lutteur à la retraite aux cicatrices profondes, le sait mieux que quiconque. Pour lui, cela ne fait pas un pli : il lui faut replonger dans son ancienne vie et les sauver des sanglants combats organisés par les hommes. Mais pourra-t-il faire face aux molosses plus jeunes et pleins d'arrogance qu'il affrontera dans l'arène ? Né en Espagne en 1951, Arturo Pérez-Reverte a été reporter et correspondant de guerre. Membre de la Real Academia Espanola de las Letras, il est l'auteur espagnol le plus vendu dans le monde. La plupart de ses romans sont disponibles chez Points. Traduit de l'espagnol par Gabriel Iaculli