Les 1000 premiers jours. Une période clef pour préparer à la vie

Découvrez l'histoire du cerveau pendant les 270 jours de la grossesse et les deux premières années de vie. Une période cruciale pour préparer la santé du futur enfant et son épanouissement. A condition d'avoir les bonnes informations. Contrairement à ce que l'on croit, l'autisme, les épilepsies infantiles et de nombreuses maladies neurologiques et psychiatriques sont générées par notre cerveau avant l'âge de deux ans. Le neurobiologiste Yehezkel Ben-Ari raconte l'influence de la mère sur la construction du cerveau de l'enfant, et donne des clefs pour détecter et donc mieux prévenir certains troubles. Il dévoile également l'importance du moment de l'accouchement, le rôle de " l'hormone de l'amour " et le pouvoir du lien d'attachement mère-enfant. L'occasion aussi de rentrer dans la tête d'un grand chercheur, guidé par le sens de l'engagement et un puissant esprit anticonformiste, essentiel pour innover en science. Grossesse, naissance et les deux premières années : une période clef pour préparer à la vie.