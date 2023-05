La savane, une nuit...

Le soleil se couche mais la savane reste en éveil. Du haut de son long cou, la girafe broute les acacias et scrute les alentours. En cas de danger, elle sait se défendre à coups de sabots. Son petit girafon, lui, est plus vulnérable. La nuit, contre les lions et les hyènes, il a besoin d'une protection très rapprochée. Un magnifique documentaires immersif qui nous emmène à la découverte des animaux à travers leur biotope et... de nuit, pour apporter toute la magie dont on a besoin pour bien grandir !