Barthélémy Toguo. Nos mémoires

Le Musée d'histoire de Nantes renouvelle son invitation à un artiste plasticien du continent africain, Barthélémy Toguo, afin que certaines de ses créations interpellent, dans un impératif, celui d'agir, de décoloniser notre pensée ! Barthélémy Toguo est né au Cameroun en 1967. Formé dans différentes écoles d'art, en Côte d'Ivoire, en France et en Allemagne, il vit aujourd'hui entre Paris et Bandjoun, où il a fondé en 1999 un lieu unique mêlant un centre d'art, une résidence d'artistes, ainsi qu'un projet écologique et social autour de vestes champs agricoles, "Bandjoun Station". Ses oeuvres, d'une grande diversité de formes, où se côtoient les matériaux les plus robustes et les plus fragiles, témoignent de son engagement à interpeler les grands sujets de notre époque, qu'il s'agisse des déséquilibres fondamentaux du monde, de l'inégalité des chances ou des discriminations qui en sont les conséquences. Il veut donner une voix à celles et ceux qui en sont dépourvus. Sa production artistique acquiert une dimension politique et sociale, renforcée par des enjeux mémoriels. Barthélémy Toguo nous convainc, sans concession, qu'il est urgent d'agir !