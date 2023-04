Cache-cache avec Léonard. Mon cherche et trouve dans l'art

Un cherche et trouve avec plusieurs niveaux de difficultés pour sensibiliser l'enfant à l'art avec plusieurs types d'oeuvres à retrouver (sculptures, tableaux, etc.) dans différents lieux de la vie quotidienne. Au pays des artistes, il s'en passe de drôles de choses ! Les architectes égarent leurs maisons, les sculptures jouent à cache-cache dans les musées et les animaux s'échappent de leurs tableaux pour se promener dans le zoo. L'enfant suis Léonard d'une aventure à l'autre et aide-le à retrouver les éléments indiqués.