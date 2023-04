Billebaude N° 22, printemps-été 2023

Agrandir notre regard sur l'animal et renforcer notre lien avec le vivant. " Animaux augmentés " : d'emblée, l'on pense à ces animaux sur lesquels l'humain est intervenu pour en accroître les capacités, les faire basculer dans l'ère du " post-naturel ". Pour ce numéro, Billebaude poursuit son exploration de la relation singulière entre l'humain et l'animal en s'appuyant sur la polysémie associée à la notion d'augmentation du vivant : augmenter pour rendre visible l'existant, augmenter pour entrevoir des possibles, augmenter pour changer d'échelle ; augmenter pour dépasser, embellir, spéculer, agrandir, voire réduire... Fidèle à son ADN pluridisciplinaire, Billebaude 22 décale notre regard afin d'amplifier notre vision de l'animal, passé, présent et futur.