A la fin d'une phrase, elle a déjà oublié le début, elle ne sait plus ce qu'elle raconte : "Oh zut, tout ce que je veux parler a disparu. C'est terrible, tu sais, je ne peux plus compter sur moi. Je ne me rappelle plus ce que c'est ma vie. C'est début d'une terrible époque". Parfois, au contraire, elle rit d'oublier, de se perdre. "Tu sais, c'est formidable, tout est nouveau ! " Un récit d'amour sans filtre, sur la vieillesse et la démence de la poétesse Koumiko Muraoka, et sur la course folle de sa fille pour aller plus vite que l'oubli et sauver sa mémoire. Prix Hors Concours 2016 "Un texte vivifiant, porté par l'amour de l'instant et le respect tendre de l'étrangeté de chacun". Sophie Pujas, Le Point "Un livre à part. On le sent s'écrire en le lisant. A vif. Fou, jeté sur la page, cru, vrai, déchirant. Il y a en lui l'urgence de dire". Isabelle Delatouche