Une fresque aux mille saveurs, celle d'une famille d'origine Suisse installée en Lybie. A travers ce portrait de vie, l'autrice revient sur les moments marquants de son enfance, période heureuse et parfois teintée de douleur dans ce si beau décor qu'est la Lybie, un pays riche de son histoire, de son passé glorieux, de sa population accueillante et chaleureuse. La Lybie, t'en souviens-tu ? est le récit d'une enfance atypique, multiculturelle, parsemée de découvertes, de souvenirs, de rencontres. Tripoli comme toile de fond, c'est une réelle invitation au voyage dans le temps et ses instants figés à jamais.