Le Roi Baudouin. L'héritage d'une vie

Le roi Baudouin, dont le destin fut tôt frappé par la tragédie (décès de sa mère peu avant ses 5 ans, Seconde Guerre mondiale, exil), frappait ceux qui le rencontraient par son extraordinaire capacité d'attention et d'écoute. Si sa foi et celle de son épouse, la reine Fabiola, étaient de notoriété publique, peu, de son vivant, savaient à quel point elle était intense. A travers cet ouvrage publié pour la première fois en 1995, et qui contient de nombreuses citations du roi, le cardinal Suenens apporta une contribution majeure à cette révélation : son attachement au Christ et à la Vierge Marie était véritablement le coeur de sa personnalité et le secret de sa profonde humanité. A l'occasion du trentième anniversaire de sa disparition, cet ouvrage décisif pour la compréhension de ce monarque d'exception a été enrichi de témoignages inédits et d'une riche iconographie en couleur.