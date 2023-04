Mon cher Léon. De Salonique à Lausanne. L’itinéraire du Dr. Cuenca, médecin juif au camp d’Auschwitz

Une nuit de mars 1943, à Salonique, Léon et Jane Cuenca sont cagoulés et enlevés. Ce qui pourrait être le début d'un roman policier est l'histoire vraie d'un médecin et de sa femme, juifs, kidnappés par la Gestapo. Près d'un siècle plus tard, l'enquête est rouverte. Les dossiers s'empilent, non pas dans un commissariat mais dans la salle à manger de leur petite-nièce, Sandra Modiano, qui, au travers d'une lettre à son grand-oncle, retrace le fil de cette histoire dans la grande Histoire. De Salonique à Leysin, puis d'Auschwitz à Lausanne. Un hommage à cet homme, à sa famille et à son parcours. Celui d'un médecin respecté, courageux, qui au travers de ces lignes reprend vie. Un voyage dans le temps, brouillant toutes les pistes entre le passé et le présent.