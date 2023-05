Guide de voyage alternatif, Rome Noir permet de (re)découvrir la Ville éternelle sous la plume de 16 auteurs locaux, chacun livrant une nouvelle noire inédite sur le quartier qu'il a choisi. Vous découvrirez ainsi : la Tangenziale vue par Boosta Stazione Termini vue par Gianrico Carofiglio Fiumicino vu par Diego De Silva Via Marco Aurelio vue par Marcello Fois Ostie vue par Danila Formetta Villa Borghèse vue par Enrico Franceschini Montecitorio vu par Giuseppe Genna Calcata vue par Maxim Jakubowski Via Appia Antica vue par Nicola Lagioia Vicolo del Bologna vu par Carlo Lucarelli Stazione Tiburtina vue par Francesca Mazzucato Quartiere Pigneto vu par Antonio Pascale Via Veneto vue par Tommaso Pincio Via Ascoli Piceno vue par Evelina Santangelo le Colisée vu par Antonio Scurati Piazza dei Cinquecento vue par Nicoletta Vallorani Traduit de l'italien par Sarah Guilmault.