La roça, c'est la campagne, l'arrière-pays, le pays comme on dit... Au coeur du Minas Gervais, un Etat brésilien plus grand que la France, vivent des hommes et des femmes dépassés par l'avancée du monde. Mais ils détiennent une richesse singulière : la capacité à vivre en harmonie avec la nature et la volonté de préserver des savoir-faire ancestraux. Eric Garault est photographe depuis vingt ans. Le Brésil, la musique, la littérature et les questions de société sont au coeur de sa photographie à l'esthétique nue. On reconnaît sa passion des gens, sa capacité à les révéler mais aussi sa joie de nous montrer le monde tel qu'il va. C'est pourquoi il a exploré durant plusieurs années les terres belles et oubliées de la roça... Dans ce livre, des textes du patrimoine littéraire brésilien répondent aux photographies. Un écho qui résonne comme une ode pour ce pays à nul autre pareil.