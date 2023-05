"Un roman devenu un phénomène dans le monde entier". ELLE "Martha est inoubliable". Psychologies magazine "Féroce et réjouissant". Le Monde des livres Quelque chose ne tourne pas rond chez Martha. Lorsqu'elle avait 17 ans, une petite bombe a explosé dans son cerveau et elle n'a plus jamais été la même. Malgré les thérapies sans fin et les traitements hasardeux, Martha ne sait toujours pas ce qui ne va pas. Aujourd'hui, son mari l'a quittée et elle n'a plus nulle part où aller, si ce n'est dans la maison de son enfance, un lieu bohème (délabré) dans un quartier romantique (délabré) de Londres où elle retrouve sa mère, une sculptrice au talent confidentiel - et très alcoolique - et son père, un poète célèbre - bien que jamais publié... Peut-être qu'en repartant de zéro, Martha pourra écrire un meilleur dénouement à son histoire ratée - ou découvrir qu'elle n'est pas encore tout à fait terminée ? Meg Mason est journaliste et vit à Sydney. Evidemment Martha est son premier roman publié en France. Les critiques ont été telles lors de sa publication en Australie que les sorties en Angleterre et aux Etats-Unis ont été avancées. Depuis, trente éditeurs ont acquis les droits de ce roman, devenu un succès mondial.