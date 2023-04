Deutsche Sprachkultur. L'expression idiomatique en allemand

Outil précieux pour les élèves de classes préparatoires aux grandes écoles ainsi que les étudiants du supérieur et les candidats au CAPES ou à l'Agrégation, Deutsche Sprachkultur donne de nombreuses clés pour améliorer sa qualité d'expression en allemand, mieux comprendre les différences entre l'allemand et le français et ainsi s'approcher de l'allemand authentique. " Méthode : - Examiner, au fil des chapitres, les points de divergence et les subtilités de grammaire, de vocabulaire et d'expression entre le français et l'allemand. - S'appuyer systématiquement sur des phrases authentiques et des expressions idiomatiques aux thèmes particulièrement variés pour illustrer les points étudiés. " A découvrir : - 35 points de difficultés sources d'erreurs pour les étudiants - environ 2 000 phrases traduites pour mieux comprendre les points traités - un bref rappel des points importants abordés dans chaque chapitre - 35 exercices (QCM) corrigés