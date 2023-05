Ex-voto. Tome 1, Le rivage des souvenirs

C'est dans la petite ville tranquille de Saint-Christophe-sur-Loire, où Timothée et ses parents viennent de s'installer, que la vie de Timothée va être bouleversée. Lui, le jeune ado un peu timide, toujours plongé dans ses dessins, n'avait aucune raison d'entrer un jour dans l'église, si ce n'est pour aller y récupérer sa grand-mère, atteinte d'Alzheimer. C'est pourtant là, dans cette petite église, au milieu des statues et des ex-voto, que Timothée va se découvrir un pouvoir extraordinaire qui va chambouler ses croyances, mais aussi la vie des habitants de la ville, et plus particulièrement cette Léo, un peu agaçante sur les bords, mais attachante malgré tout.