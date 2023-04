Mû par l'incertitude, un pas lent progresse cependant, assuré, solitaire et continu, "Sous l'étoile du jour". De cette traversée de paysages et éléments anthropomorphiques, des sensations ineffables affluent, avivées et distinctes. La prose poétique de Michel Diaz interroge nos territoires vécus, affine une carte mentale de l'humain. " le voici qui s'en vient et passe, guidé par une étoile orientée vers l'aire de sa cendre, une source d'eau introuvable, plus froide que la voix d'une flûte de pierre, un silence plus silencieux que la nuit dans les veines, poussé devant tiré derrière, basculé entre une minute de braise et une autre de neige inclémente, balancé à la corde des heures, les cils lourds de poussière, le coeur plus assoiffé que l'herbe "