La Traversée

"J'ai le coeur qui bat à tout rompre. Je sens les pulsations dans mes tempes, mes oreilles, mon cou, comme si tous mes vaisseaux et ma poitrine allaient éclater. Je boutonne maladroitement les derniers boutons de mon chemisier : la mammographie vient de s'achever... Brusquement elle entre dans la salle. Frêle silhouette dans sa longue blouse blanche, la docteure S.D se dirige vers son bureau, sans me regarder, l'air préoccupé. Elle consulte mon dossier et me demande : "Pourquoi avez-vous attendu si longtemps ? " (...) "Ne m'appelle plus Dieu, appelle moi Vie ! " (...), La dame en blanc.