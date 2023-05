Anes. Tendres âmes

Il fait beau. La lumière dorée de la campagne accompagne la photographe. Alors elle se met à genoux, juste à hauteur des ânes, tout près de leurs naseaux, à les toucher. Ils se profilent sur l'horizon, semblant écouter le silence, goûter le filet de vent et la pâture. Les photos naissent de ces moments, capturant l'impalpable. De belles rencontres scandent cet album : des hommes et des femmes qui ont vu leurs vies transformées et embellies en présence des ânes. Parfois même des trajectoires difficiles animales et humaines qui se rejoignent dans le respect et le réconfort. Bien souvent, la photographe pose son appareil avec l'envie irrésistible d'enfouir ses doigts dans leur fourrure. Comme nous en parcourant cet ouvrage de photos.