Rendu célèbre par le film de Henri Verneuil, Week-end à Zuydcoote est le premier roman de Robert Merle, qui rencontrera plus tard un succès constant avec des livres aussi différents que Malevil ou Fortune de France. Ce récit est fortement inspiré de son expérience de la guerre. Juin 1940 : un groupe de soldats français se retrouve dans la région de Dunkerque où la débâcle est vécue, vue et commentée à travers eux. On est frappé par la vitalité et la verve de ces soldats, qui tranchent avec le tragique de la situation. On s'esclaffe, on crie de douleur, rien n'est joué puisqu'on est en vie. "De quoi donc ce Week-end est-il fait ? s'interroge André Rousseaux dans Le Figaro littéraire. Moitié Croix de bois, moitié Colonel Bramble. Vous voyez à quel succès cela peut conduire son auteur". Quelques semaines plus tard, il recevait le prix Goncourt