Les 7 péchés capitaux

Que sont devenus les animaux confinés dans l'Arche de Noé, une fois le Déluge passé et leurs vies retrouvées ? Irène Sakoroff s'attache à la destinée de sept d'entre eux, pour brosser un tableau de notre société moderne et revisiter les fameux sept péchés capitaux tels que définis par thomas d'Aquin au XIIIème siècle. De sa plume fantasque, enjouée et érudite, Irène Sakoroff nous brosse le portrait d'un paon, d'un tigre, d'une pie, d'une marmotte, d'un koala, d'une taupe et d'un babouin... Elle nous promène aux quatre coins du monde pour nous conter les petits vices et les grands défauts de chacun. A la manière d'une "La Fontaine" des temps modernes, elle outre à plaisir le trait pour revenir avec humour et sagacité sur les excès et les turpitudes de notre société. Une lecture divertissante et bien rythmée pour une critique sociétale à peine voilée... On s'incarne dans le personnage de Noé pour devenir le voyeur et le censeur de ces petits travers qui forment le caractère de tout un chacun, souvent instigateurs des grands maux de l'humanité. Irène Sakoroff, à s'exprimer sous forme de nouvelles, signe ici son premier conte philosophique, tout en gardant cette plume délirante et surréaliste et cette fausse naïveté qui enthousiasment ses lecteurs.