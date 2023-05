Happy Cats coloriage

Grâce à ce livre de coloriage rempli de chats, soyez créatif et retrouvez calme et sérénité où et quand vous le désirez : dans le bus, dans le train, dans la salle d'attente ou à la plage. Les magnifiques dessins sont accompagnés de citations inspirantes. Le petit format vous permettra d'emporter ce livre partout, dans votre sac ou la poche de votre veste. Couverture rigide et élastique.