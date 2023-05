Du portrait au boudoir

C'est avec délicatesse que Marie Elise Dalmais mène ses séances boudoir (portrait en lingerie, en lingerie cachée, jusqu'au nu caché). Elle nous invite ici à découvrir les coulisses de ses prises de vues réalisées en studio ou dans des décors naturels. Répondant à la demande de clientes aux profils variés et partant toujours d'un portrait classique, elle les conduit vers des images sensuelles, glamour voire sexy en fonction de leur aisance et de leur pudeur. Par le choix du décor, des éclairages, des tenues, et des poses, elle contribue ainsi à valoriser leurs courbes.