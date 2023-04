Graffs et tags pour les débutants

Ce livre est une introduction à l'art du graff et du tag. Du choix du tag au style 3D en passant par le lettrage, chaque chapitre aborde un volet différent de cet art. Les styles (2D, 3D, sauvage...) et les techniques de base sont expliqués, exemples à l'appui. Des pas à pas très illustrés permettent au lecteur de se lancer à son tour, sur papier puis sur les murs. De nombreux conseils, astuces et exemples ponctuent tout le livre.