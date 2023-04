Revenge of the dragon Tome 1 : Wolfgang

Depuis bientôt deux décennies, la haine et la vengeance coulent dans les veines de Wolfgang, le président des Drachenblut, un clan de bikers de la belle ville de Jever, en Allemagne. Alors qu'il avait pris l'habitude de se rendre dans un motel tous les lundis pour y profiter de la sensuelle compagnie de Sky, une inconnue dont il ne connaissait que les courbes et le charme, tous ses desseins se retrouvent bouleversés lorsqu'il apprend que cette même fille est la régulière de Falko. Ce dernier est le président du club très influent des Stahlgriff, et Wolfgang est sur le point de concrétiser son projet de s'allier avec lui. Rien ne se mettra en travers de son chemin pour accomplir la vengeance qui le hante tant. Mais pour ce faire, il doit dire adieu à cette femme téméraire et impétueuse qui lui fait tourner la tête comme aucune autre auparavant... Ce livre est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique : romance y rime avec violence, et certaines scènes peuvent surprendre les lectrices non averties