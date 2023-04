Super Poli à la rescousse !

Il existe beaucoup de super-héros. Certains peuvent déraciner un baobab avec leur petit doigt ou se transformer en dragon de Komodo (ceux-là, il vaut mieux les éviter...) Mais il existe un super-héros un peu particulier. Aucun film ne raconte ses exploits. Seul ce livre te révélera ses pouvoirs magiques ! Car ce super-héros mystérieux est très puissant. C'est Super Poli, le plus aimable des super-héros. Celui qui rend la vie de tous beaucoup plus jolie ! Ses mots magiques auront-ils le pouvoir de sauver les Impolitains de la disparition ? de protéger le pays Froid des "Atchoum" qui interrompent sans cesse les conversations ? d'éviter à l'orgueilleux prince Pluss la ruine ? de préserver l'amitié de l'éléphant Phare et de sa douce amie la souris Adèle Hicatte ? Quatre histoires qui rappellent les pouvoirs VRAIMENT magiques de bonjour, au revoir, s'il te plaît, merci et... pardon !