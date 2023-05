Histoire, Mémoire et Démocratie

Après Abdennour Bidar, Gilles Kepel, Pierre Rosanvallon, Michel Wieviorka, Gérard Noiriel, Fatiha Agag-Boudjahlat, Frédé-rique de la Morena, Georges Bringuier et Patrick Weil, c'est au tour de la grande spécialiste de l'histoire du génocide et de la construction de la mémoire, Annette Wieviorka, d'être invitée par le Conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre des rencontres autour de la laïcité. Elle aborde lors d'une conférence, en décembre 2022, le thème de la mémoire et de l'histoire, et comment la mémoire de la Shoah est aujourd'hui devenue un facteur de division européenne ; ce livre en est la transcription intégrale, revue et augmentée par l'autrice, pour qui "commémorer la Shoah a toujours revêtu une signification particulière : au souvenir des millions de victimes se superpose un discours d'opposition à l'antisémitisme aujourd'hui".