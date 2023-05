Prier avec Madame Elisabeth

Après le beau succès réservé à sa biographie sur Madame Elisabeth de France (1764-1794), qui finira sur l'échafaud comme son frère Louis XVI et sa belle-soeurMarie-Antoinette, Dominique Sabourdin-Perrin propose ce nouveau livre, écrit avec le père Snoëk, dans lequel chaque court chapitre est suivi d'une prière en lien avec Madame Elisabeth. Généreuse, ouverte aux autres, Madame Elisabeth laisse un indéniable témoignage de foi par sa pratique de la prière, sa manière de vivre le célibat, sa joie et sa simplicité de coeur. Toutes ses vertus sont pratiquées sans ostentation (soin des malades, accompagnement des âmes à travers le conseil spirituel, charité concrète par l'aide aux pauvres de Montreuil, etc.). Dans les tourments de la Révolution qui vont emporter sa famille, elle fera preuve d'un grand courage et d'une belle force d'âme.