Le changement climatique comme péril commun. Réconcilier action climatique et justice sociale

La lutte contre le changement climatique est menacée de paralysie. Ni les Etats, ni les institutions internationales, ne sont parvenus à établir des principes de justice, clairement partagés, au nom desquels répartir équitablement les efforts nécessaires. Face à ce constat alarmant, cet ouvrage propose de nouvelles voies pour concilier action climatique et justice sociale. Il montre que les politiques climatiques buttent sur un dilemme entre équité et efficacité parce que les instruments envisagés, tels que les incitations économiques, visent avant tout l'efficacité et renvoient la question de l'équité à des arrangements politiques et sociétaux ad hoc. Cet ouvrage inverse l'approche : l'action climatique peut devenir à la fois plus efficace et plus juste dès lors qu'elle est reconnue comme une action de sauvetage face à un péril commun. Cette notion de péril commun ouvre la voie à de nouvelles solutions d'une grande robustesse. Ainsi l'ancienne règle des "avaries communes" issue du droit maritime permet de partager équitablement les sacrifices consentis pour échapper à un péril commun. Face au changement climatique, une telle règle de justice, posée en préalable, garantirait à la fois les mesures les plus efficaces et l'assentiment de tous aux efforts demandés. Ce livre invite chercheurs et responsables à prendre la mesure des implications libératrices de cette approche pour l'action climatique.