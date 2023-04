Henri Vaillant. Tome 1, passion

Le jeune Henri Vaillant est Breton. Et donc têtu ! Ce qui le pousse à aller en Alsace afin de se faire embaucher par la célèbre firme Bugatti ! Il s'y fera une jolie place, même si son rêve ultime est de devenir pilote de course... De quoi lui donner envie de fonder sa propre firme ? En attendant de découvrir toute l'histoire dans un beau et gros volume, venez découvrir le premier tiers d'Henri Vaillant dans une première fan-box numérotée et signée, proposant les 54 premières pages de Claudio Stassi en version lavis ainsi que des goodies exclusifs !