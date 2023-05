Aller vers

Ce livre s'est imaginé comme une espèce de fronde sensible dont on tend au maximum l'élastique pour qu'elle nous propulse le plus loin possible dans l'espace où naître. Essaie de se dire ainsi une sorte de bond, d'élan fondamental qui traverse notre être et nous entraîne, nous projette vers... Vers qui ? Vers quoi ? C'est ce qu'il est diffi cile de dire : ce qui n'a pas encore de nom ni de visage et ne se découvre que si l'on se risque. J. M. S.