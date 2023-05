Philosophie quantique. Le monde est-il extérieur ?

La mécanique quantique n'est pas seulement une théorie physique exceptionnellement féconde et efficace. Elle est claire et dénuée de difficulté conceptuelle. Pour lever ce qu'on prend habituellement pour ses "paradoxes" , il suffit de voir la mécanique quantique non plus comme la représentation d'une réalité extérieure, mais comme une théorie dans la réalité. Ce renversement soutenu par les plus récentes audaces de la pensée physique, de la théorie quantique de l'information jusqu'au QBism (Bayésianisme Quantique), est étendu à une philosophie de la connaissance et de notre situation inspirée de la phénoménologie de l'incarnation. Selon l'idée neuve de la connaissance, l'être ne se présente pas à nous comme un unique objet à voir ; ce sont au contraire nos multiples visions qui naissent du coeur de l'être. Et selon l'idée neuve de notre situation, nous ne sommes ni des contemplateurs ni des parties du monde ; nous sommes l'activité même par laquelle le monde s'autoobjective. Michel Bitbol est Directeur de recherche émérite au CNRS. Après avoir poursuivi des recherches scientifiques jusqu'en 1990, il s'est tourné vers la philosophie de la physique. Il a édité des textes d'Erwin Schrödinger et a élaboré une lecture néo-kantienne de la mécanique quantique qui lui a valu un prix de l'Académie des Sciences Morales et Politiques.