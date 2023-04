Métavers Marketing. Tendance ou nouvelle réalité du marketing digital?

"Le metaverse est la plus grande opportunité de croissance pour plusieurs industries au cours de la prochaine décennie, étant donné l'ampleur des applications et utilisations potentielles et le degré d'investissement des grandes entreprises technologiques, du capital-risque, des sociétés et des marques". Tel l'affirme McKinsey. Pourtant, pour nombre de personnes cet univers reste encore opaque et lointain. Alors, gadget ou tendance lourde ? Ce livre a pour but d'expliquer, explorer et comprendre les nouveaux enjeux du metaverse, en particulier pour les marques. En effet, celles-ci ne peuvent s'y soustraire : le prochain marketing digital se trouve dans le metaverse ou plutôt les metaverses. Pédagogique et pratique, ce livre se veut devenir la référence sur le sujet.