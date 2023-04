Mes goûters faits maison

Envie d'en finir avec les goûters industriels ? De renouveler vos gâteaux et autres snacks sucrés avec des préparations équilibrées ? C'est facile grâce aux recettes des Gourmands {disent] d'Armelle. Armelle aime cuisiner, partager ses recettes et n'a qu'une envie : vous donner envie de préparer vous-même vos goûters et autres douceurs à grignoter. Brioche moelleuse au yaourt, muffins madeleines aux myrtilles, banana bread à la noix de coco et pépites de chocolat, pâte de noisettes maison, riz au lait aux framboises... : retrouvez 60 recettes, des grands incontournables aux plus originales, idéales à déguster au goûter. Des déclinaisons 100% naturelles, simples à préparer et tellement meilleures que leurs équivalents du commerce ! Il n'y a plus de temps à perdre : il faut vous lancer !