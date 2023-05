C'est l'heure de ronfler !

" Les animaux, au lit ! " Ils prennent tous leur bain et dînent. Et ils ont mis leur pyjama... Mais un bruit les effraie... " C'était quoi ça ? Un ronflement ? " Dans cette petite histoire l'enfant va suivre une chouette troupe d'animaux rigolos, dans les rituels du soir qui les mèneront jusqu'à leur lit : dîner, se brosser les dents, prendre le bain, enfiler son pyjama, etc. Jusqu'à se blottir sous la couette pour dormir, ou plutôt " ronfler "... si l'on en juge par ce joyeux vacarme !