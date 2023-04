Ecrire pour guérir. Cahier d'exercices poétiques

Un cahier d'exercices poétiques pour nous guérir. Par l'autrice de lait et miel, le soleil et ses fleurs et home body. Rupi Kaur a conçu ce cahier d'exercices guidés mêlant écriture libre et poésie pour nous aider à découvrir tout le potentiel de notre monde intérieur. Elle nous invite à renouer avec notre créativité, souvent mise à mal par nos vies saturées de responsabilités, en laissant jouer l'enfant qui est en nous. Mais avant tout, ce carnet, qui sera bientôt un compagnon de tous les jours, a pour objectif de nous guérir. En explorant la souffrance, l'amour, la rupture et, bien sûr, la guérison, Rupi Kaur nous guide pas à pas, avec tendresse et bienveillance, et nous permet à tous de (re)découvrir le plaisir de l'écriture.