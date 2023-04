La biographie animée de l'incroyable Joséphine Baker ! Un format à hauteur d'enfant pour plonger dans la vie hors du commun de Joséphine Baker, de son enfance pauvre à Saint-Louis à sa gloire parisienne et à ses combats pour la paix. Les plus grands moments de sa vie animés : un pop up de Joséphine qui danse avec sa ceinture de bananes une tirette pour découvrir ses messages secrets à l'encre sympathique en tant qu'espionne une roue qui présente les enfants de la tribu arc-en-ciel un volet à soulever pour découvrir le discours " I have a dream " de Martin Luther King... et plein d'autres animations !