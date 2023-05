Immergez-vous dans l'énergie mystique et l'esprit aventureux du manga japonais ! Fidèle au style des romans graphiques japonais, le Mystique Manga Tarot vous pousse à découvrir les opportunités mystiques qui vous attendent. Les magnifiques illustrations de Rann donnent vie aux personnages et vous offrent des conseils pour tourner les pages de votre histoire. Ce coffret intuitif se base sur le système Rider-Waite et s'accompagne d'un guide pratique rédigé par Barbara Moore. Que vous soyez amateur de tarot, fan de manga ou les deux, ce tarot saura ravir votre esprit et parler à votre âme.