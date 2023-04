Le grand livre de Rudolf Steiner

Clairvoyant, mystique, fondateur de l'anthroposophie - la science de l'Esprit à la portée de l'homme - Rudolf Steiner a abordé avec génie et profondeur presque tous les aspects de la vie humaine et de la société moderne, apportant des éclairages utiles sur les grandes questions spirituelles, toujours accompagnés de conseils pratiques, dans les domaines socio-éducatif, scientifique et agricole aussi.