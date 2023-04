Le manuel pour enfin se libérer de la dépendance affective. Un programme d'accompagnement inédit en 60 jours

Un manuel d'accompagnement très pratique et efficace proposant un programme de 60 jours pour enfin sortir de la dépendance affective. Comment faire pour modifier la compréhension que le dépendant affectif a façonnée de lui-même depuis son enfance ? Comment faire évoluer sa perception du monde qui l'entoure, et de l'autre en qui il pose tout son équilibre et sa sécurité affective ? Comment faire pour se rassurer par soi-même avec si peu d'estime de soi et la peur-panique de l'abandon, du rejet et de la souffrance qui pourrait se jouer encore et encore ? Ce manuel inédit propose un programme d'accompagnement efficace, sur 60 jours, en 60 fiches pratiques. Issu de l'expérience et de la pratique professionnelle de Geneviève Krebs, il aide le dépendant affectif à mieux se connaître, à prendre conscience - selon son parcours - de la construction de ses sentiments de vulnérabilité et de culpabilité, puis à découdre tout ce qui l'a mené à l'instabilité, à la carence affective, à la méfiance, à l'abus, à la honte, aux échecs répétés, au sacrifice de soi... Un livre précieux pour sortir des monologues intérieurs et images mentales obsessionnels qui déclenchent et renforcent les stratégies d'attachement et d'addiction. Faites l'expérience de ce programme sur 60 jours, à votre rythme et autant de fois que vous le souhaitez. Vous allez dérouler les étapes jour après jour, tout comme on pourrait tirer une pelote de laine pour enfin vous libérer de cette dépendance affective !