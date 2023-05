Jonna Tome 3

La fin des aventures de Jonna & Rainbow ! Dans le dernier arc de cette aventure incroyable, nous apprenons les origines des étranges créatures qui ont envahi la planète la vidant de ses ressources, ainsi que celle des compagnons aventuriers Gor et Nomi. Tous les fils convergent à l'intérieur du mystérieux oeuf géant ! Avec le sort de leur famille et peut-être du monde entier en jeu, Jonna et Rainbow pourront-ils sauver leur père ?